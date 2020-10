Vaccino anti-Covid, l’Oms: “C’è speranza entro la fine dell’anno” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Vaccino anti-Covid, Oms: “speranza entro fine anno” “C’è la speranza che entro la fine di quest’anno potremo avere un Vaccino”, lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus al termine della riunione dell’Executive Board dell’organizzazione sanitaria. Che non specifica, però, quale dei 40 vaccini contro il Covid in corso di sperimentazione ha più probabilità di superare tutti i test clinici entro dicembre 2020. Di sicuro tra quelli che si trovano a uno stadio più avanzato c’è il Vaccino sviluppato dall’Università di Oxford e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020), Oms: “anno” “C’è lacheladi quest’anno potremo avere un”, lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus al termine della riunione dell’Executive Board dell’organizzazione sanitaria. Che non specifica, però, quale dei 40 vaccini contro ilin corso di sperimentazione ha più probabilità di superare tutti i test clinicidicembre 2020. Di sicuro tra quelli che si trovano a uno stadio più avanzato c’è ilsviluppato dall’Università di Oxford e ...

