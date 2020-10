Vaccini antinfluenzali, scintille tra Emilia-Romagna e Lombardia. Bonaccini: “Gallera studi la geografia” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) BOLOGNA – Se la Regione Lombardia alza il tiro sui vaccini antinfluenzali, a replicare Giulio Gallera è Stefano Bonaccini, alla guida dell’Emilia-Romagna, regione citata di recente dall’assessore lombardo nella sua difesa dell’operato del Pirellone. “Bisogna che Gallera studi un po’ la geografia e s’informi meglio”, manda a dire oggi con una “battuta” il governatore Pd, ospite de L’Aria che tira, su La7. Leggi su dire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) BOLOGNA – Se la Regione Lombardia alza il tiro sui vaccini antinfluenzali, a replicare Giulio Gallera è Stefano Bonaccini, alla guida dell’Emilia-Romagna, regione citata di recente dall’assessore lombardo nella sua difesa dell’operato del Pirellone. “Bisogna che Gallera studi un po’ la geografia e s’informi meglio”, manda a dire oggi con una “battuta” il governatore Pd, ospite de L’Aria che tira, su La7.

petergomezblog : #Vaccini antinfluenzali, in Lombardia a vuoto la gara per l’acquisto urgente di 1,5 milioni di dosi. Così la Region… - ilpost : La Lombardia è in ritardo sui vaccini antinfluenzali - fattoquotidiano : Vaccini antinfluenzali, in Lombardia è andata a vuoto la gara per l’acquisto urgente di 1,5 milioni di dosi. Così l… - Mariate48641882 : RT @lucianasavarese: ??In #RegioneLombardia c'è maretta. Ci si chiede xchè in #Lombardia non ci siano #vaccini antinfluenzali. Aspettavano… - La7tv : #lariachetira @SBonaccini: 'Bisogna che Gallera studi la geografia e s'informi meglio, abbiamo poco meno di 4 milio… -