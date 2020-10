Vaccini anti-influenazali, la regione è nel caos (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Mentre scoppia il caos sui Vaccini antinfluenzali e la sanità territoriale è in rivolta per i ritardi sulla Fase 2, Fontana e Gallera provano a spostare l’attenzione con la proposta di riaprire l’ospedale Covid della Fiera di Milano per i malati campani. La struttura nella Fase 1 era diventata il simbolo degli sprechi e dei ritardi della gestione lombarda. Ieri sia il presidente della giunta Fontana che l’assessore al welfare Gallera hanno rilanciato la mano tesa alla Campania dell’avversario De … Continua L'articolo Vaccini anti-influenazali, la regione è nel caos proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Mentre scoppia ilsuinfluenzali e la sanità territoriale è in rivolta per i ritardi sulla Fase 2, Fontana e Gallera provano a spostare l’attenzione con la proposta di riaprire l’ospedale Covid della Fiera di Milano per i malati campani. La struttura nella Fase 1 era diventata il simbolo degli sprechi e dei ritardi della gestione lombarda. Ieri sia il presidente della giunta Fontana che l’assessore al welfare Gallera hanno rilanciato la mano tesa alla Campania dell’avversario De … Continua L'articolo, laè nelproviene da il manifesto.

