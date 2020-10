Vaccinazioni contro l'influenza: a Modigliana si farà a teatro e per ordine alfabetico (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lo scorso anno furono circa 1200 i modiglianesi a vaccinarsi contro l'influenza e antipneumococcica. Anche sulla base di numeri così elevati, i medici di base hanno chiesto al Comune la disponibilità ... Leggi su forlitoday (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lo scorso anno furono circa 1200 i modiglianesi a vaccinarsil'e antipneumococcica. Anche sulla base di numeri così elevati, i medici di base hanno chiesto al Comune la disponibilità ...

pamelabelfanti : @AlfonsoAlfonsi2 @Regperry5 @IlariaBifarini Si vada a rileggere i quotidiani locali di fine novembre;, scoprirà che… - xenonian1 : RT @MinervaMcGrani1: La convocazione di detti medici, in un momento in cui la pressione sulle vaccinazioni è enorme, non mi stupisce affatt… - LPincia : RT @MinervaMcGrani1: Presentati da suddetti professionisti contro i provvedimenti dei rispettivi ordini ( nei casi specifici la radiazione)… - PatriziaPiva8 : RT @MinervaMcGrani1: La convocazione di detti medici, in un momento in cui la pressione sulle vaccinazioni è enorme, non mi stupisce affatt… - PatriziaPiva8 : RT @MinervaMcGrani1: Presentati da suddetti professionisti contro i provvedimenti dei rispettivi ordini ( nei casi specifici la radiazione)… -