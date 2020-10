Usa, un poliziotto uccide un 31enne afroamericano che aiutava una donna aggredita: arrestato per omicidio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nuovo caso di violenza brutale connessa al razzismo da parte della polizia negli Stati Uniti. Nel nord del Texas, un agente bianco di Wolfe City ha sparato e ucciso un uomo di colore senza una chiara ragione. Shaun Lucas, questo il nome del poliziotto, è stato arrestato con l’accusa di omicidio, perché secondo il dipartimento di pubblica Sicurezza del Texas, il suo agire è stato «oggettivamente irragionevole». La vittima, Jonathan Price, 31 anni, era intervenuta nel corso di un litigio, quando aveva visto un uomo aggredire una donna, nel tentativo di separare i due. Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di casi che hanno come comun denominatore un agente di polizia che apre il fuoco in circostanze controverse e una persona di colore che muore. La protesta mai ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nuovo caso di violenza brutale connessa al razzismo da parte della polizia negli Stati Uniti. Nel nord del Texas, un agente bianco di Wolfe City ha sparato e ucciso un uomo di colore senza una chiara ragione. Shaun Lucas, questo il nome del, è statocon l’accusa di, perché secondo il dipartimento di pubblica Sicurezza del Texas, il suo agire è stato «oggettivamente irragionevole». La vittima, Jonathan Price, 31 anni, era intervenuta nel corso di un litigio, quando aveva visto un uomo aggredire una, nel tentativo di separare i due. Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di casi che hanno come comun denominatore un agente di polizia che apre il fuoco in circostanze controverse e una persona di colore che muore. La protesta mai ...

