Usa: positivi il consigliere di Trump, allarme contagio al Pentagono. Fauci: “Alla Casa Bianca sempre più infetti” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prima il presidente e la first lady poi almeno altri dieci positivi – tra collaboratori, membri del Congresso, magistrati e funzionari repubblicani -, oltre alla portavoce Kaileigh McEnany e tre giornalisti della sala stampa della Casa Bianca. Ma il focolaio alla White House si allarga: anche il consigliere del presidente, Stephen Miller, è risultato positivo al Covid-19, anche se è in auto isolamento da cinque giorni. Sua moglie, Katie Miller, è la portavoce di Mike Pence ed era già stata infettata a maggio ma negli ultimi due giorni sarebbe risultata negativa: ha lasciato lo Utah non appena saputo della diagnosi del marito. Era infatti volata a Salt Lake City con il vicepresidente per il dibattito con Kamala Harris in programma questa sera. Ma l’allarme contagi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prima il presidente e la first lady poi almeno altri dieci– tra collaboratori, membri del Congresso, magistrati e funzionari repubblicani -, oltre alla portavoce Kaileigh McEnany e tre giornalisti della sala stampa della. Ma il focolaio alla White House si allarga: anche ildel presidente, Stephen Miller, è risultato positivo al Covid-19, anche se è in auto isolamento da cinque giorni. Sua moglie, Katie Miller, è la portavoce di Mike Pence ed era già stata infettata a maggio ma negli ultimi due giorni sarebbe risultata negativa: ha lasciato lo Utah non appena saputo della diagnosi del marito. Era infatti volata a Salt Lake City con il vicepresidente per il dibattito con Kamala Harris in programma questa sera. Ma l’contagi ...

L'addetta stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, è risultata positiva al Covid-19. Lo ha annunciato lei stessa in una nota, ...

USA, FDA vara stretta per sviluppo vaccino

(Teleborsa) - La FDA, l'agenzia del farmaco federale statunitense, ha pubblicato alcune linee guida per lo sviluppo del vaccino anti-Covid che in precedenza erano state bloccate dalla Casa Bianca. Si ...

