Usa | morto il cantante Johnny Nash

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilamericanomartedì 6 ottobre nella sua casa di Houston, in Texas. Aveva 80 anni. A darne notizia il figlio,Jr. Secondo quanto riporta l’Associated Press, le sue condizioni di salute erano peggiorate negli ultimi mesi, e il cantautore ha perso la vita per cause naturali. Celebre per il brano “I Can See Clearly Now” nella sua carriera passò sempre più alla musica raggae, diventando il primo nativo americano esperto del genere, che ha lanciato la carriera del suo amico Bob Marley.