Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 7 ottobre 2020: Gemma si umilia, Paolo la stronca (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Lo storico programma quest’anno è giunto alla 25esima stagione. Il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset oggi pomeriggio, intorno alle 14.45, avrà modo di vedere il terzo appuntamento settimanale che sarà formato per l’ennesima volta dal Trono classico e quello over assieme. Gli spoiler dicono che Gemma Galgani farà una sorpresa a Paolo, lui apprezzerà ma rimarrà fermo sulla sua decisione. La dama torinese si metterà a piangere, ma poi di consolerà con Biagio. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Terzo appuntamento settimanale diContinua la programmazione di, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Lo storico programma quest’anno è giunto alla 25esima stagione. Il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediasetpomeriggio, intorno alle 14.45, avrà modo di vedere il terzo appuntamento settimanale che sarà formato per l’ennesima volta dal Trono classico e quello over assieme. Gli spoiler dicono cheGalgani farà una sorpresa a, lui apprezzerà ma rimarrà fermo sulla sua decisione. La dama torinese si metterà a piangere, ma poi di consolerà con Biagio. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà ...

trash_italiano : Chiedo gentilmente alla Fascino PGT e alla redazione di Uomini e Donne di organizzare al più presto una sfilata. Gr… - matteosalvinimi : Sempre dalla parte delle nostre donne e uomini in divisa, dalla parte dell'ordine e della legalità. - Viminale : Solidarietà del ministro #Lamorgese agli operatori di #polizia aggrediti e feriti durante servizi di prevenzione e… - artattack3ROMA : Viglio combattere con tutti i mezzi che ho il degrado della politica Italiana. Non posso piu' vedere uomini e donne… - iceTeaSince1856 : RT @Baldaranza: #nellaAmicizia ,che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d’amore. E in una carezza, in un abbraccio, in una str… -