Uomini e donne, anticipazioni oggi: Gemma si vendica di Paolo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Cosa accadrà nella puntata di Uomini e donne di mercoledì 7 ottobre 2020? Cosa "combinerà" Gemma Galgani, al centro dell'attenzione e della puntata come al solito? C'è sempre Gemma Galgani al centro di Uomini e donne. La dama torinese ha di nuovo il cuore spezzato per la fine della conoscenza con il cavaliere Paolo. Ma ha deciso di non demordere e tenta il tutto e per tutto.

