Università di Udine premiata per scoperta archeologica mondiale più importante del 2019 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La scoperta archeologica di dieci imponenti bassorilievi rupestri dell’VIII sec. a.C. raffiguranti il sovrano e i grandi dei d’Assiria nel sito archeologico di Faida (20 km a sud della città di Duhok e 50 km da Mosul, Kurdistan iracheno settentrionale), nell’ambito del Kurdish-Italian Faida Archaeological Project condotto dall’Università di Udine e dalla Direzione delle Antichità di Duhok, ha vinto il premio mondiale per l’archeologia intitolato a Khaled al-Asaad.La giuria internazionale del premio, giunto alla sesta edizione, ha giudicato la scoperta il più importante ritrovamento archeologico compiuto nel mondo nel 2019. Daniele Morandi Bonacossi, professore del Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ladi dieci imponenti bassorilievi rupestri dell’VIII sec. a.C. raffiguranti il sovrano e i grandi dei d’Assiria nel sito archeologico di Faida (20 km a sud della città di Duhok e 50 km da Mosul, Kurdistan iracheno settentrionale), nell’ambito del Kurdish-Italian Faida Archaeological Project condotto dall’Università die dalla Direzione delle Antichità di Duhok, ha vinto il premioper l’archeologia intitolato a Khaled al-Asaad.La giuria internazionale del premio, giunto alla sesta edizione, ha giudicato lail piùritrovamento archeologico compiuto nel mondo nel. Daniele Morandi Bonacossi, professore del Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio ...

