Under 21 | due calciatori positivi | squadra in isolamento

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Nazionale21 si trova indopo la notizia di duetà fra i giocatori del Commissario Tecnico Paolo Nicolato. La FIGC ha comunicato che due giocatori dell’21 sono risultatial coronavirus e per questo motivo laè stata messa in. IL COMUNICATO – «Duedella Nazionale21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto venerdì con l’Islanda, sono risultatial Covid-19 dopo il secondo tampone effettuato ieri ed i cui risultati sono stati resi noti nella tarda serata. Iin questione, totalmente asintomatici, erano ...

Due calciatori della Nazionale Under 21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europe di categoria previsto venerdì con l’Islanda, sono risultati positivi al Covid-19 ...Questo il comunicato ufficiale diramato dal sito della FIGC: “Due calciatori della Nazionale Under 21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria ...