Una Vita, 7 ottobre 2020: anticipazioni puntata di oggi. Il pranzo di Liberto

Una Vita, 7 ottobre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Rosina e Liberto sono ormai separati. Dopo il tradimento dell'uomo, la Rubio non crede che riuscirà mai a perdonarlo, anche se tutte le accuse di stupro sono cadute. Liberto è stato infatti assolto grazie a Felipe e, ora che è finalmente libero, inizierà a pensarle tutte pur di riconquistare sua moglie. La cosa che più lo spaventa è la decisione di Rosina di trasferirsi in Portogallo da Leonor in maniera definitiva.

