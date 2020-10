«Una casalinga in ogni lista»: a Milano la proposta di Forza Italia per le Comunali 2021 per «valorizzare ruoli e tradizioni» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Pensare che un tempo lo slogan favorito dal Cavaliere era il sempreverde «Meno tasse per tutti». Vent’anni dopo il mantra suona invece diversamente: «Una casalinga per ogni municipio». È l’iniziativa, dal sapore di altri tempi (per usare un eufemismo), che è è stata lanciata da Forza Italia e dalla commissaria cittadina di Milano, Cristina Rossello. Un’idea nata, spiega Cristina Rossello, da un confronto con il leader e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, per «un futuro per una Milano più bella». A riportare la nota ufficiale è Fanpage.it: secondo Rossello l’intento è quello di portare almeno una casalinga e una mamma in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Pensare che un tempo lo slogan favorito dal Cavaliere era il sempreverde «Meno tasse per tutti». Vent’anni dopo il mantra suona invece diversamente: «Unapermunicipio». È l’iniziativa, dal sapore di altri tempi (per usare un eufemismo), che è è stata lanciata dae dalla commissaria cittadina di, Cristina Rossello. Un’idea nata, spiega Cristina Rossello, da un confronto con il leader e fondatore di, Silvio Berlusconi, per «un futuro per unapiù bella». A riportare la nota ufficiale è Fanpage.it: secondo Rossello l’intento è quello di portare almeno unae una mamma in ...

