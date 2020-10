Un posto al sole | anticipazioni | NIKO e LEONARDO | “mai fidarsi di un avvocato”

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Aria di mistero a Unal, dove nelle ultime puntate c’è stato un “contatto” inedito tra due personaggi che finora non avevano mai avuto a che fare più di tanto uno con l’altro.Leggi anche: UNALpuntata di mercoledì 7 ottobre 2020Eh sì: nella sua “scorribanda notturna” in cerca di emozioni,Poggi (Luca Turco) non ha avuto a che fare solo con l’avvenente barista ma anche conArena. Quest’ultimo attualmente aspetta un bambino da Serena (Miriam Candurro), ma intanto tutti si chiedono: cosa c’entracone perché c’è stato quel dialogo al bar che presuppone l’inizio di una ...