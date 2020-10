Un peschereccio tunisino ha realmente speronato una motovedetta italiana al largo di Lampedusa (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Mercoledì 7 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 30 settembre 2020 da Stop Censura – sito definito da NewsGuard «anti-immigrazione» e «che pubblica frequentemente informazioni false e fuorvianti» – dal titolo: «peschereccio tunisino sperona motovedetta italiana: GdF spara 400 colpi». Nell’articolo si parla – senza precisare quando il fatto si sarebbe verificato – di un peschereccio tunisino che non si sarebbe fermato all’alt della Guardia di Finanza, forzando il blocco e speronando una motovedetta nel tentativo di scappare. Sempre secondo la ricostruzione di Stop ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Mercoledì 7 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 30 settembre 2020 da Stop Censura – sito definito da NewsGuard «anti-immigrazione» e «che pubblica frequentemente informazioni false e fuorvianti» – dal titolo: «sperona: GdF spara 400 colpi». Nell’articolo si parla – senza precisare quando il fatto si sarebbe verificato – di unche non si sarebbe fermato all’alt della Guardia di Finanza, forzando il blocco e speronando unanel tentativo di scappare. Sempre secondo la ricostruzione di Stop ...

