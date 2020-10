Ufficiale: prorogato lo stato di emergenza fino al 31 Gennaio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Con una delibera, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 Gennaio 2020. Il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok alla proroga delle norme attuali anti-contagio, fino al 15 ottobre. Con l’approvazione del decreto legge Covid, infatti, si estende la validità del dpcm almeno fino alla prossima settimana. Restano quindi in vigore gli obblighi ed i divieti per evitare il Covid-19: distanziamento di almeno un metro, divieto di assembramento, obbligo di misurare la temperatura corporea e di restare presso la propria abitazione in caso di temperatura maggiore ai 37,5 gradi. Lo smart working, per i lavoratori che possono applicarlo, resta da preferirsi. Permane anche l’obbligo di limitare gli spettatori nei cinema, teatri ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Con una delibera, lodial 312020. Il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok alla proroga delle norme attuali anti-contagio,al 15 ottobre. Con l’approvazione del decreto legge Covid, infatti, si estende la validità del dpcm almenoalla prossima settimana. Restano quindi in vigore gli obblighi ed i divieti per evitare il Covid-19: distanziamento di almeno un metro, divieto di assembramento, obbligo di misurare la temperatura corporea e di restare presso la propria abitazione in caso di temperatura maggiore ai 37,5 gradi. Lo smart working, per i lavoratori che possono applicarlo, resta da preferirsi. Permane anche l’obbligo di limitare gli spettatori nei cinema, teatri ...

QuotidianPost : Ufficiale: prorogato lo stato di emergenza fino al 31 Gennaio - mludodc : RT @riktroiani: Ufficiale, prorogato fino al 31 Gennaio 2021 lo #statodiemergenza. In arrivo il nuovo #DPCM: - Obbligo di #mascherina 'all'… - joyreal68 : RT @riktroiani: Ufficiale, prorogato fino al 31 Gennaio 2021 lo #statodiemergenza. In arrivo il nuovo #DPCM: - Obbligo di #mascherina 'all'… - PatriziaAlessa2 : RT @riktroiani: Ufficiale, prorogato fino al 31 Gennaio 2021 lo #statodiemergenza. In arrivo il nuovo #DPCM: - Obbligo di #mascherina 'all'… - Kottomano : RT @riktroiani: Ufficiale, prorogato fino al 31 Gennaio 2021 lo #statodiemergenza. In arrivo il nuovo #DPCM: - Obbligo di #mascherina 'all'… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale prorogato Obbligo mascherina all'aperto, ora è ufficiale. Prorogato lo stato di emergenza QUOTIDIANO.NET Covid: il Cdm proroga lo stato di emergenza

Il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 ... e relativa al nuovo obbligo che sarà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge Covid. L’obbligo non ...

Mascherine, assembramenti e multe: approvato il Dpcm. Ecco tutte le nuove regole

Prorogato lo Stato di emergenza fino al 31 gennaio 2020. Multe salate per chi non rispetta le regole. Gli obblighi all'aperto e al chiuso. Nuove regole per le Regioni ...

Il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 ... e relativa al nuovo obbligo che sarà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge Covid. L’obbligo non ...Prorogato lo Stato di emergenza fino al 31 gennaio 2020. Multe salate per chi non rispetta le regole. Gli obblighi all'aperto e al chiuso. Nuove regole per le Regioni ...