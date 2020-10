Ufficiale: Parma, Baraye saluta. Torna al Gil Vicente (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Yves Baraye giocherà ancora con il Gil Vicente. L’ala, 28 anni, lascia di nuovo il Parma e riTorna nella squadra con cui aveva concluso l’ultima stagione. Contratto annuale, nello scorso campionato ha realizzato 3 gol. Foto: instagram Gil Vicente L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Yvesgiocherà ancora con il Gil. L’ala, 28 anni, lascia di nuovo ile rinella squadra con cui aveva concluso l’ultima stagione. Contratto annuale, nello scorso campionato ha realizzato 3 gol. Foto: instagram GilL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ndl00 : Ufficiale, #Baraye passa dal #Parma al #GilVicente! - SalsiElena : RT @Up2gosrl: Felici di aver partecipato all’inaugurazione ufficiale di Le Village by CA Parma e di aver presentato il nostro servizio alle… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: +++ #Juventus - UFFICIALE?? Nicolussi Caviglia in prestito al #Parma +++ ??#CMITmercato - Cucciolina96251 : RT @_Morik92_: Ufficiale - #NicolussiCaviglia in prestito al #Parma, depositato il suo contratto. - iojuventino : Da seguire. Parma, ufficiale Nicolussi Caviglia dalla Juve. #calciomercato -