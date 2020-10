Uccide di botte la moglie durante la festa di nozze, credeva che volesse tradirlo con un invitato (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Uccide di botte la moglie durante la festa di nozze. Stepan Dolgikh, 33 anni, ha aggredito la sposa durante il loro banchetto di matrimonio. Dopo averla massacrata di botte, l’ha gettata in un burrone vicino casa – nel villaggio siberiano di Prokudskoye – quando ha capito che era morta. Oksana Poludentseva, 36 anni, aveva conosciuto il marito mentre quest’ultimo era in carcere per omicidio. Ha picchiato e ucciso la moglie in un attacco di “rabbia gelosa” subito dopo la loro festa di matrimonio credendo che volesse “tradirlo”. Stepan Dolgikh, 33 anni, è stato arrestato per aver massacrato di botte Oksana ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020)dilaladi. Stepan Dolgikh, 33 anni, ha aggredito la sposail loro banchetto di matrimonio. Dopo averla massacrata di, l’ha gettata in un burrone vicino casa – nel villaggio siberiano di Prokudskoye – quando ha capito che era morta. Oksana Poludentseva, 36 anni, aveva conosciuto il marito mentre quest’ultimo era in carcere per omicidio. Ha picchiato e ucciso lain un attacco di “rabbia gelosa” subito dopo la lorodi matrimonio credendo che”. Stepan Dolgikh, 33 anni, è stato arrestato per aver massacrato diOksana ...

blogsicilia : Geloso della moglie nel giorno delle nozze, la uccide di botte e la butta in un burrone - - Ste_Gualdoni : RT @Gazzettino: #uccide di botte la #moglie durante il banchetto di nozze, credeva che stesse flirtando con uno degli ospiti - FioreAvvelenato : A me agghiaccia il fatto che gli invitati non abbiamo fatto nulla: - Italia_Notizie : Accusa la moglie di flirtare con uno degli invitati e la uccide di botte durante il banchetto di nozze: arrestato l… - clikservernet : Accusa la moglie di flirtare con uno degli invitati e la uccide di botte durante il banchetto di nozze: arrestato l… -