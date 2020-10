Twitter e Facebook oscurano Trump sul paragone tra Covid e influenza, ira della Casa Bianca (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prima Facebook, poi Twitter. I due social dove si raccoglie la stragrande maggioranza dei sostenitori online di Donald Trump decidono di oscurare nuovamente un suo post: quello in cui il presidente Usa paragonava l’influenza stagionale in arrivo all’epidemia da coronavirus, invitando gli americani a imparare a conviverci. Il motivo è spiegato in un avviso: quel post contiene informazioni scorrette potenzialmente pericolose, sostengono le piattaforme.Una decisione che ha scatenato l’ira di Trump che a distanza di due ore in un secondo post ha minacciato nuovamente di abrogare la ‘Sezione 230’, una clausola del Communications Decency Act inserita nel 1996 che permette ai social di non essere ritenuti responsabile davanti alla legge dei contenuti online pubblicati dai ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prima, poi. I due social dove si raccoglie la stragrande maggioranza dei sostenitori online di Donalddecidono di oscurare nuovamente un suo post: quello in cui il presidente Usa paragonava l’stagionale in arrivo all’epidemia da coronavirus, invitando gli americani a imparare a conviverci. Il motivo è spiegato in un avviso: quel post contiene informazioni scorrette potenzialmente pericolose, sostengono le piattaforme.Una decisione che ha scatenato l’ira diche a distanza di due ore in un secondo post ha minacciato nuovamente di abrogare la ‘Sezione 230’, una clausola del Communications Decency Act inserita nel 1996 che permette ai social di non essere ritenuti responsabile davanti alla legge dei contenuti online pubblicati dai ...

