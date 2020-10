Tutti i benefici della pressoterapia

Leggi su dilei

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nell’ultimo periodo si è sentito parlare sempre più spesso di, ma poche persone sanno di cosa si tratti veramente e deiche si possono ottenere con costanza e pazienza. Di, infatti, ne hanno parlato tantissimo le più note influencer del mondo digitale ed, in particolar modo, di Instagram: le più giovani sono venute a conoscenza di questa recente tecnica grazie alle “stories” delle it girl più seguite del Web. Sebbene, infatti, si trattasse di una stimolazione conosciuta solo da una piccola cerchia, ad oggi possiamo dire che abbia spopolato tantissimo, fra le più giovani e non. Laè una tecnica professionale che si basa prettamente sulla pressione in alcune parti del corpo e che aiuta a combattere ...