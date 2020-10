Trump riaccende la Guerra dello Spazio che Obama aveva bloccato

Leggi su panorama

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Grandi manovre spaziali per la Difesa Usa: le società SpaceX e L3 Harris, scelte per meriti tecnici tra una rosa di venti, costruiranno e lanceranno nuovi satelliti militari dedicati al tracciamento di armi ipersoniche. Si tratta della prima parte (tranche zero) di una grande costellazione la cui necessità è stata sostenuta dalla nuova forza armata spaziale Usa come tra quelle più urgenti per garantire la sicurezza nazionale. In base ai contratti appena firmati saranno sviluppati i primi quattro satelliti dotati di sensori a infrarossi persistenti ad ampio campo visivo (detti Opir), i quali operando in orbita terrestre bassa permetteranno l'avvistamento di minacce lanciate a velocità che superano di molte volte quella del suono. Il progetto una volta completato non coprirà soltanto gli Stati Uniti, ma potrà essere esteso anche a nazioni ...