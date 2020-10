Trump: “Piano di aiuti solo dopo la mia rielezione”. Gelo a Wall Street (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il presidente americano Donald Trump avrebbe gelato con un tweet i negoziati per un piano di incentivi all’economia statunitense, piegata dall’emergenza coronavirus. Trump avrebbe avvisato: i negoziati riprenderanno solo dopo la sua rielezione a novembre. In basso il Dow Jones, che chiude a -1,34%. Tutto fermo, quindi, stando al tweet di Donald Trump: i negoziati … L'articolo Trump: “Piano di aiuti solo dopo la mia rielezione”. Gelo a Wall Street proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il presidente americano Donaldavrebbe gelato con un tweet i negoziati per un piano di incentivi all’economia statunitense, piegata dall’emergenza coronavirus.avrebbe avvisato: i negoziati riprenderannola sua rielezione a novembre. In basso il Dow Jones, che chiude a -1,34%. Tutto fermo, quindi, stando al tweet di Donald: i negoziati … L'articolo: “Piano dila mia rielezione”.proviene da www.meteoweek.com.

