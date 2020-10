Trump paragona Covid e influenza e Facebook e Twitter oscurano il suo post: l'ira della Casa Bianca (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prima Facebook, poi Twitter. I due social dove si raccoglie la stragrande maggioranza dei sostenitori online di Donald Trump decidono di oscurare nuovamente un suo post: quello in cui il presidente ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prima, poi. I due social dove si raccoglie la stragrande maggioranza dei sostenitori online di Donalddecidono di oscurare nuovamente un suo: quello in cui il presidente ...

Ultime Notizie dalla rete : Trump paragona Trump paragona Covid e influenza e Facebook e Twitter oscurano il suo post: l'ira della Casa Bianca Globalist.it Trump: “Piano di aiuti solo dopo la mia rielezione”. Gelo a Wall Street

Il presidente americano Donald Trump ha gelato con un tweet i negoziati per un piano di incentivi all'economia statunitense e Wall Street.

