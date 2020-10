Trump offende Biden | “È un matto | lo sanno tutti Ha QI molto basso | media non lo dicono”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) “È unda anni,lo, e ha un quoziente intellettivo”. Donaldattacca su Twitter il rivale dem Joea poche ore dal primo confronto televisivo tra i due candidati vicepresidenti Mike Pence e Kamala Harris. Offese pensatissime a cui segue un duro attacco ai, che sono di parte di essere di parte e di nascondere volontariamente le notizie negative sull’ex vice di Obama. “Notate come tutte le cose brutte, come il suo QI, non vengono più segnalate?”, ha aggiunto il tycoon. He’s been a wacko for years, and everyone knows it. The Lamestreamis stuck with him and they are just now trying to clean up ...