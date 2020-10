Trump non avrà il vaccino anti-Covid entro l’Election Day (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Fda, spezza i sogni di gloria di Trump: con le nuove linee guida, difficilmente l’America avrà un vaccino anti-Covid entro il 3 Novembre Con la prosopopea che gli è consona, più volte Trump aveva promesso ai suoi elettori di dare all’America un vaccino contro il Covid-19 entro il 3 Novembre (giorno delle elezioni presidenziali Usa). Ma il tycoon dovrà rinunciare a capitalizzare l’emergenza sanitaria per fini elettorali: la Fda, Agenzia del farmaco statunitense federale, ha infatti diramato delle nuove linee guida sulla produzione di vaccini contro il Coronavirus, che renderanno alquanto complicata la produzione di un antidoto autoctono entro la scadenza ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Fda, spezza i sogni di gloria di: con le nuove linee guida, difficilmente l’America avrà unil 3 Novembre Con la prosopopea che gli è consona, più volteaveva promesso ai suoi elettori di dare all’America uncontro il-19il 3 Novembre (giorno delle elezioni presidenziali Usa). Ma il tycoon dovrà rinunciare a capitalizzare l’emergenza sanitaria per fini elettorali: la Fda, Agenzia del farmaco statunitense federale, ha infatti diramato delle nuove linee guida sulla produzione di vaccini contro il Coronavirus, che renderanno alquanto complicata la produzione di undoto autoctonola scadenza ...

repubblica : L'attacco di Michelle Obama: 'Trump è razzista, negligente e non all'altezza dell'incarico' - TizianaFerrario : #Trump torna alla Casa Bianca senza mascherina e sminuisce la pericolosità del #Covid_19. Ecco come si comporta un… - fanpage : “Il Covid è come l’influenza: ogni anno 100 mila morti, mica chiudiamo il Paese per questo” Le ultime dichiarazioni… - Profilo3Marco : RT @AlessiaMorani: Al dibattito #Trump prendeva in giro #Biden per l’uso della mascherina. Non aggiungo altro se non che mi auguro che il P… - soso64252752 : RT @Chribuzz1: Comunque l’atteggiamento di @Twitter verso #Trump è veramente scandaloso. Se uno dice “anche l’influenza fa 100.000 morti ma… -