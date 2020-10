Trump, ‘Influenza è più letale del Covid’. Facebook e Twitter lo censurano: fake news (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Trump, Coronavirus meno letale dell’influenza. Facebook oscura il messaggio del Presidente Usa, Twitter lo etichetta come fake news. Nonostante il contagio e il ricovero in ospedale per il coronavirus, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non cambia atteggiamento e non sembra più prudente o preoccupato. Anzi. Prima delle dimissioni dall’ospedale, Trump aveva deciso di salutare i suoi sostenitori concedendosi una sfilata in Suv. Dopo le dimissioni ha fatto discutere per la su decisione di togliersi la mascherina appena arrivato alla Casa Bianca, un gesto considerato imprudente anche nei confronti dei collaboratori della White House, esposti al virus. Chiude il quadro l’analisi fatta da Trump sui ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 ottobre 2020), Coronavirus menodell’influenza.oscura il messaggio del Presidente Usa,lo etichetta come. Nonostante il contagio e il ricovero in ospedale per il coronavirus, il Presidente degli Stati Uniti Donaldnon cambia atteggiamento e non sembra più prudente o preoccupato. Anzi. Prima delle dimissioni dall’ospedale,aveva deciso di salutare i suoi sostenitori concedendosi una sfilata in Suv. Dopo le dimissioni ha fatto discutere per la su decisione di togliersi la mascherina appena arrivato alla Casa Bianca, un gesto considerato imprudente anche nei confronti dei collaboratori della White House, esposti al virus. Chiude il quadro l’analisi fatta dasui ...

LaStampa : Trump: “Il Covid è come l’influenza: ogni anno 100 mila morti, mica chiudiamo il Paese per questo” - fanpage : “Il Covid è come l’influenza: ogni anno 100 mila morti, mica chiudiamo il Paese per questo” Le ultime dichiarazioni… - Adnkronos : #Trump: '#Covid meno letale di influenza, impariamo a conviverci' - tonygatto16 : Trump:”il covid è come l’influenza,ogni anno 100 mila morti mica possiamo chiudere il paese per questo!”?????????????? - RicBattaglia : RT @LaStampa: Trump: “Il Covid è come l’influenza: ogni anno 100 mila morti, mica chiudiamo il Paese per questo” -

Ultime Notizie dalla rete : Trump ‘Influenza Trump vuole riaprire per Pasqua «La cura è peggiore del male» Corriere della Sera