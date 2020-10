Trump contro il coronavirus: 'meno grave dell'influenza'. Oggi sfida tv tra i due vice (Di mercoledì 7 ottobre 2020) All'indomani dell'uscita dall'ospedale, il presidente statunitense non cambia in alcun modo la sua visione sul virus. Oggi duello televisivio tra i due candidati vice presidente: Pance e la Harris in ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) All'indomani'uscita dall'ospedale, il presidente statunitense non cambia in alcun modo la sua visione sul virus.duello televisivio tra i due candidatipresidente: Pance e la Harris in ...

Ultime Notizie dalla rete : Trump contro Trump contro il cambio "in corsa" delle regole per il confronto in tv AGI - Agenzia Italia Wall Street chiude in deciso ribasso dopo il tweet di Trump

La Borsa di New York ha chiuso la seduta in deciso ribasso dopo le dichiarazioni di Donald Trump. Il Dow Jones ha perso l’1,34 ... L’utile per azione adjusted è visto tra 6,40 e 6,80 dollari contro i ...

Biden non vuole un secondo dibattito, se Trump sarà ancora positivo al coronavirus

WASHINGTON - Il secondo dibattito presidenziale non dovrebbe tenersi nel caso in cui il presidente Donald Trump risultasse ancora positivo ... membro della task force dell'amministrazione Usa contro ...

Trump critico sulle regole FDA

"Le nuove regole della FDA", l'agenzia del farmaco federale statunitense, "rendono più difficile" un'accelerazione sui vaccini contro il coronavirus per l'approvazione prima delle elezioni. "Un'altra ...

