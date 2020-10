Tribunale di Atene condanna Alba Dorata: è un “organizzazione criminale” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Tribunale di Atene ha stabilito che il partito neonazista Alba Dorata, rappresentato in Parlamento dal 2012 al 2019, ha operato come organizzazione criminale, attaccando sistematicamente migranti ed esponenti della sinistra greca. Una "decisione storica" secondo la stampa locale, annunciata dal presidente della giuria Maria Lepeniotou, mentre migliaia di persone hanno sfidato il coronavirus e si sono radunate fuori dalla sede del Tribunale in Alexandras Avenue per chiedere che Alba Dorata fosse punita. Ci sono stati disordini e momenti di tensione con la polizia.La corte annuncerà separatamente i verdetti per i 68 imputati del partito. Il leader di Alba Dorata, Nikos Michaloliakos, che non era in Tribunale e ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ildiha stabilito che il partito neonazista, rappresentato in Parlamento dal 2012 al 2019, ha operato come organizzazione criminale, attaccando sistematicamente migranti ed esponenti della sinistra greca. Una "decisione storica" secondo la stampa locale, annunciata dal presidente della giuria Maria Lepeniotou, mentre migliaia di persone hanno sfidato il coronavirus e si sono radunate fuori dalla sede delin Alexandras Avenue per chiedere chefosse punita. Ci sono stati disordini e momenti di tensione con la polizia.La corte annuncerà separatamente i verdetti per i 68 imputati del partito. Il leader di, Nikos Michaloliakos, che non era ine ...

