Tonno in scatola richiamato dagli scaffali per contaminazione microbiologica: l’avviso del Ministero della Salute [MARCHIO E LOTTO] (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per Tonno in scatola in olio di girasole per possibile contaminazione microbiologica. Si tratta di Tonno in olio di girasole 1730GR, a MARCHIO Porticello, prodotto da Cosmo Seafood Company pmb 85 Thema (Republica del Ghana). Il numero di LOTTO ritirato è il JCG 324 – MARCHIO di identificazione dello stabilimento/del produttore: GS/SF/E070, con data di scadenza indicato in 12/2024, venduto in latte di metallo da grammi 1730.L'articolo Tonno in scatola richiamato dagli scaffali per contaminazione ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilha pubblicato un avviso di richiamo perinin olio di girasole per possibile. Si tratta diin olio di girasole 1730GR, aPorticello, prodotto da Cosmo Seafood Company pmb 85 Thema (Republica del Ghana). Il numero diritirato è il JCG 324 –di identificazione dello stabilimento/del produttore: GS/SF/E070, con data di scadenza indicato in 12/2024, venduto in latte di metallo da grammi 1730.L'articoloinper...

