TikTok, i download volano e ora è l’app più redditizia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nonostante le difficoltà che TikTok sta affrontando negli Stati Uniti a causa delle note tensioni economiche con la Cina, l’app dedicata al popolare social dedicato ai pre-adolescenti sta conoscendo un successo senza precedenti: secondo i nuovi dati diffusi da Sensor Tower, l’app sviluppata da ByteDance ha raggiunto infatti il gradino più alto del podio nel terzo trimestre del 2020, diventando l’app più scaricata sia dal Play Store di Google per gli smartphone Android che dall’App Store di Apple, per gli iPhone. Il successo di TikTok però non è solo nei download. L’app, infatti, sembra essere la più redditizia al momento in tutto il mondo smartphone, ad esclusione dei videogiochi che, a causa delle microtransazioni spesso presenti in essi, sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nonostante le difficoltà chesta affrontando negli Stati Uniti a causa delle note tensioni economiche con la Cina, l’app dedicata al popolare social dedicato ai pre-adolescenti sta conoscendo un successo senza precedenti: secondo i nuovi dati diffusi da Sensor Tower, l’app sviluppata da ByteDance ha raggiunto infatti il gradino più alto del podio nel terzo trimestre del 2020, diventando l’app più scaricata sia dal Play Store di Google per gli smartphone Android che dall’App Store di Apple, per gli iPhone. Il successo diperò non è solo nei. L’app, infatti, sembra essere la piùal momento in tutto il mondo smartphone, ad esclusione dei videogiochi che, a causa delle microtransazioni spesso presenti in essi, sono ...

cybersec_feeds : RT @teledipendente_: #6ottobre: oggi si parla di #PieroAngela e di?? ??#Covid_19, oltre 7 mln di download per #Immuni ???#CyberSecurity, sco… - _GAB_BRIELLE : ??GAB BRIELLE - CONDONE #Retweet #stream #applemusic #triller #Kehlani #tink #rnb2020 #TikTok #viral #download… - Ominostressato : @Dio si ma bisogna aggiungere i test 'scopri che testa di zucchina sei', la possibilita' di fare video tiktok da co… - CyberSecHub0 : RT @teledipendente_: #6ottobre: oggi si parla di #PieroAngela e di?? ??#Covid_19, oltre 7 mln di download per #Immuni ???#CyberSecurity, sco… - fintechIT : RT @teledipendente_: #6ottobre: oggi si parla di #PieroAngela e di?? ??#Covid_19, oltre 7 mln di download per #Immuni ???#CyberSecurity, sco… -