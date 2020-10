The Good Lord Bird, le anticipazioni della prima puntata (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Su Sky Atlantic debutta una nuova miniserie, The Good Lord Bird – La storia di John Brown, realizzata da Ethan Hawke e Mark Richard. La serie, composta da sette episodi, racconta la storia di Cipollina, un ragazzo schiavo, che si unisce alla banda di abolizionisti guidata dal capitano John Brown durante gli eventi del Bleeding Kansas (a metà dell’Ottocento). La serie approda in prima tv e in prima serata su Sky Atlantic a partire da mercoledì 7 ottobre 2020, alle ore 21:15. Ecco le anticipazioni della prima puntata. Tutto su The Good Lord Bird: trama, cast e streaming anticipazioni prima puntata Nella ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Su Sky Atlantic debutta una nuova miniserie, The– La storia di John Brown, realizzata da Ethan Hawke e Mark Richard. La serie, composta da sette episodi, racconta la storia di Cipollina, un ragazzo schiavo, che si unisce alla banda di abolizionisti guidata dal capitano John Brown durante gli eventi del Bleeding Kansas (a metà dell’Ottocento). La serie approda intv e inserata su Sky Atlantic a partire da mercoledì 7 ottobre 2020, alle ore 21:15. Ecco le. Tutto su The: trama, cast e streamingNella ...

acmilan : The New Home Kit sure looks good, have you got yours yet? ??? ?? - digitalsat_it : #TheGoodLordBird, su #SkyAtlantic e @NOWTV_It la serie con Ethan #Hawke - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: OPINIONI | #TheGoodLordBird: #EthanHawke, la lotta allo schiavismo e l’idea di futuro di #JohnBrown. L’attore brilla nei p… - AnnaxLGxTS : RT @AnnaxLGxTS: Questa è una di quelle giornate in cui si dovrebbe stare a casa,seduti sul divano (o dove vi pare) a leggere un libro ed a… - LOV_IMAGES : RT @AnnaxLGxTS: Questa è una di quelle giornate in cui si dovrebbe stare a casa,seduti sul divano (o dove vi pare) a leggere un libro ed a… -