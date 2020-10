The Good Lord Bird, la movimentata miniserie sulla vita di John Brown dal 7 ottobre su Sky e Now TV (Di mercoledì 7 ottobre 2020) The Good Lord Bird, dal 7 ottobre su Sky Atlantic arriva la miniserie con Ethan Hawke nei panni dell’abolizionista John Brown. Trama, cast e trailer in italiano. Da mercoledì 7 ottobre su Sky Atlantic e Now TV arriva una delle miniserie più folli di Showtime. Si tratta di The Good Lord Bird, una serie con Ethan Hawke nei panni dell’abolizionista John Brown durante la Guerra di Secessione Americana. La serie si ispira al romanzo omonimo scritto da James McBride, è composta da 7 episodi che andranno in onda da mercoledì 7 ottobre alle 21:15 su Sky Atlantic. Ecco una clip in italiano dal primo ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 7 ottobre 2020) The, dal 7su Sky Atlantic arriva lacon Ethan Hawke nei panni dell’abolizionista. Trama, cast e trailer in italiano. Da mercoledì 7su Sky Atlantic e Now TV arriva una dellepiù folli di Showtime. Si tratta di The, una serie con Ethan Hawke nei panni dell’abolizionistadurante la Guerra di Secessione Americana. La serie si ispira al romanzo omonimo scritto da James McBride, è composta da 7 episodi che andranno in onda da mercoledì 7alle 21:15 su Sky Atlantic. Ecco una clip in italiano dal primo ...

