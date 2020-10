The Batman: ci sarà mai una distribuzione per il film? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questo articolo The Batman: ci sarà mai una distribuzione per il film? . Neanche il cavaliere oscuro può sfuggire all’incubo della pandemia e il tanto atteso The Batman con Robert Pattinson slitta esattamente come gli altri film. Anche la Warner Bros. insomma è costretta a spostare l’uscita del proprio cinecomics, The Batman, la cui uscita era stata prevista per il 25 giugno 2021; ma la casa di produzione … Leggi su youmovies (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questo articolo The: ci sarà mai unaper il? . Neanche il cavaliere oscuro può sfuggire all’incubo della pandemia e il tanto atteso Thecon Robert Pattinson slitta esattamente come gli altri. Anche la Warner Bros. insomma è costretta a spostare l’uscita del proprio cinecomics, The, la cui uscita era stata prevista per il 25 giugno 2021; ma la casa di produzione …

halpert_25 : RT @pondgitsune: THE BATMAN POSTICIPATO AL 2022 SIAMO STATI MALEDETTI BASTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Lollowitz : RT @IGNitalia: Il film #TheFlash non vedrà solo l'apparizione di due Batman, ma potrebbe esserci spazio anche per il ritorno della #WonderW… - TwitGinger : Purtroppo è ufficiale: anche l'uscita di The Batman con Robert Pattinson è stata spostata! - Nerdream_it : Questa #pandemia ha creato un effetto domino letale per il #cinema? Sempre più pellicole #rimandate... A volte anch… - NerdNewsIt1 : Brutte notizie per i fan DC: la data d' uscita di The Batman è stata posticipata da Ottobre 2021 al 4 Marzo 2022. -