Terremoto 1980, mostra fotografica in Consiglio Regionale. (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La mostra 'Fate presto' a cura di Mimmo Jodice approda in Consiglio Regionale a Napoli. Per tutto il mese di ottobre presso gli uffici del Centro direzionale sarà possibile ammirare una selezione di ... Leggi su gazzettadiavellino (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La'Fate presto' a cura di Mimmo Jodice approda ina Napoli. Per tutto il mese di ottobre presso gli uffici del Centro direzionale sarà possibile ammirare una selezione di ...

L'iniziativa ricade all'interno del progetto “In luogo del terremoto. Il quarantennale tra Irpinia e Alta Valle del Sele” Lioni – La mostra “Fate presto” a cura di Mimmo Jodice approda in Consiglio re ...

