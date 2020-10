Ternana-Palermo, vietato sbagliare: Boscaglia perde Crivello e Corrado, si va verso il 3-5-1-1 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) "Il Palermo trova un'altra salita, ma con la Ternana è vietato sbagliare".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla trasferta di Terni. Alle 15.00 i rosanero di Roberto Roberto affronteranno la compagine di Cristiano Lucarelli: un faccia a faccia tra una squadra con un rodaggio quasi nullo che ha nelle gambe una sola partita al cospetto di avversari, che fra Coppa e campionato, ne hanno fatte già tre. Il test contro una Ternana reduce da una larga vittoria in trasferta diventa dunque una prova del fuoco.In occasione del match in programma questo pomeriggio allo Stadio "Libero Liberati", il tecnico nativo di Gela apporterà dei correttivi rispetto alla squadra che è scesa in campo contro il Teramo. "Gli infortuni di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 ottobre 2020) "Iltrova un'altra salita, ma con la".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla trasferta di Terni. Alle 15.00 i rosanero di Roberto Roberto affronteranno la compagine di Cristiano Lucarelli: un faccia a faccia tra una squadra con un rodaggio quasi nullo che ha nelle gambe una sola partita al cospetto di avversari, che fra Coppa e campionato, ne hanno fatte già tre. Il test contro unareduce da una larga vittoria in trasferta diventa dunque una prova del fuoco.In occasione del match in programma questo pomeriggio allo Stadio "Libero Liberati", il tecnico nativo di Gela apporterà dei correttivi rispetto alla squadra che è scesa in campo contro il Teramo. "Gli infortuni di ...

