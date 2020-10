Ternana-Palermo | il punto di forza dei rosanero sta nel centrocampo | Palazzi e Odjer già intoccabili

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ancora qualche ora di attesa e poi sarà.Alle 15.00, i neroverdi ospiteranno tra le mura dello Stadio “Libero Liberati” iper la gara valida per la terza giornata del campionato: la compagine di mister Roberto Boscaglia arriva a Terni avendo disputato solo il match d’esordio, perso contro il Teramo e con un organico ancora da completare, al cospetto di un avversario, che invece, conta sulle gambe 180 minuti - più altri 90 in Coppa Italia -, a cui si aggiungono 3 punti in classifica e un mercato soddisfacente.È chiaro a tutti, dunque, che ilè ancora una squadra in rodaggio, alla ricerca di una propria identità e soprattutto del ritmo gara. Gli infortuni di Roberto Crivello e ...