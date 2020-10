Ternana-Palermo 0-0: equilibrio e qualche sussulto al Liberati, infortunio muscolare per Palazzi. Commento primo tempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chiusa la sessione estiva di calciomercato, il Palermo si rituffa a stretto giro di posta nel campionato di Serie C.La sfida contro la Ternana di Cristiano Lucarelli costituisce un test probante, ad alto coefficiente di difficoltà. La compagine umbra guida attualmente la graduatoria del girone con quattro punti in due gare ed è reduce da un successo brillante in trasferta contro la Paganese.Il doppio infortunio muscolare occorso in allenamento a Crivello e Corrado sguarnisce la corsia di sinistra, ragion per cui, in assenza di interpreti specifici nel ruolo, Boscaglia opta per un comprensibile variazione di modulo. Palermo in campo al Liberati con un compatto 3-5-2, schieramento che, in virtù degli uomini attualmente a disposizione, conferisce le maggiori garanzie ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chiusa la sessione estiva di calciomercato, ilsi rituffa a stretto giro di posta nel campionato di Serie C.La sfida contro ladi Cristiano Lucarelli costituisce un test probante, ad alto coefficiente di difficoltà. La compagine umbra guida attualmente la graduatoria del girone con quattro punti in due gare ed è reduce da un successo brillante in trasferta contro la Paganese.Il doppiooccorso in allenamento a Crivello e Corrado sguarnisce la corsia di sinistra, ragion per cui, in assenza di interpreti specifici nel ruolo, Boscaglia opta per un comprensibile variazione di modulo.in campo alcon un compatto 3-5-2, schieramento che, in virtù degli uomini attualmente a disposizione, conferisce le maggiori garanzie ...

