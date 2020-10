Tennis, Pietrangeli: "Sinner per me è tra i primi dieci al mondo" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "L'anno prossimo, secondo me, la partita che abbiamo visto ieri al Roland Garros tra Sinner e Nadal, avrà il risultato contrario. Sarà Jannik a battere Rafael. Sempre secondo me, è tra i primi dieci giocatori al mondo", risponde così, all'Adnkronos, Nicola Pietrangeli, che il torneo sulla terra rossa di Parigi l'ha vinto due volte, arrivando altre due volte in finale. "Dal quarto in poi, perché Djokovic, Nadal e Federer sono di un'altra categoria, se la gioca con tutti", continua l'ex Tennista. "Ha un comportamento perfetto, è chiaro che avrà un po' da imparare, soprattutto a vincere e a essere pronto per le sfide importanti, perché dopo i primi exploit ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "L'anno prossimo, secondo me, la partita che abbiamo visto ieri al Roland Garros trae Nadal, avrà il risultato contrario. Sarà Jannik a battere Rafael. Sempre secondo me,; tra igiocatori al", risponde così, all'Adnkronos, Nicola, che il torneo sulla terra rossa di Parigi l'ha vinto due volte, arrivando altre due volte in finale. "Dal quarto in poi, perché Djokovic, Nadal e Federer sono di un'altra categoria, se la gioca con tutti", continua l'exta. "Ha un comportamento perfetto,; chiaro che avrà un po' da imparare, soprattutto a vincere e a essere pronto per le sfide importanti, perché dopo iexploit ...

Achraf_Hakimi2 : #Tennis, #Pietrangeli: '@janniksin per me è tra i primi dieci al mondo' - Gabriponte22 : RT @Adnkronos: #Tennis, #Pietrangeli: '@janniksin per me è tra i primi dieci al mondo' - Adnkronos : #Tennis, #Pietrangeli: '@janniksin per me è tra i primi dieci al mondo' - AleBerlo : @LucaFiorino24 domanda di Tennis. Immagino che Sinner (come tutti gli altri) prima di un incontro passi un bel po'… - flamminiog : RT @federtennis: ???? Un #RolandGarros all'insegna del Tricolore! Per la prima volta nell'Era Open sono 5?? gli azzurri al terzo turno di u… -