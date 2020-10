Temptation Island | le anticipazioni della quarta puntata | molte coppie allo stremo

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020), lasarà inaspettata Oggi in prima serata, su Canale5, andrà in onda, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. In questaletremeranno. Leggi anche, la terzaè un colpo di scena. Un’altra coppia va al falò di confronto? Ecco in sintesi il percorso delledurante le tre puntate precedenti. CARLOTTA E NELLO Stanno insieme da 6 anni e sono atterrati nell’isola più tentatricetv per mano di Carlotta. Lei pensa che ormai la loro relazione debba porsi un bivio: “O ci sposiamo o ci ...