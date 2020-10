TEMPTATION ISLAND | anticipazioni quarta puntata di mercoledì 7 ottobre

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questa sera torna l’appuntamento con, il dating show dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi. Tante le coppie ancora in gioco che in queste ultime settimane cercheranno di delineare un futuro per la loro relazione.Leggi anche: Tempesta d’amore, casting news: PAUL esce di scena. Avrà un happy end?Nello e Carlotta sono sempre più in crisi dopo che la donna ha iniziato a flirtare con il single Antonio. A rovinare il tutto vedremo questa sera un video che mostra Nello in atteggiamenti ambigui con la tentatrice Beatrice, cosa che manderà su tutte le furie la fidanzata. Attesa anche per il falò di confronto tra Nadia e Antonio Giungo, richiesto da quest’ultimo per chiarire definitivamente il suo rapporto con la donna, la quale nell’ultimo periodo ha dimostrato di non sentire affatto la ...