‘Temptation Island 8’, Antonio Giungo vuole incontrare la fidanzata Nadia al falò di confronto: la loro decisione finale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Antonio Giungo e Nadia sono arrivati a Temptation Island 8 per capire quanto pesi effettivamente per loro il problema della differenza d’età e cosa, dopo quasi tre anni di storia, stava turbando la loro storia d’amore, allontanandoli pian piano. E se nel loro percorso nel docu-reality Nadia non ha mai visto nessun video del fidanzato, il giovane ha dovuto fare i conti con la vicinanza della ragazza al tentatore Stefano Tomadini, fino alla richiesta, spinto dalla mancanza, del falò di confronto anticipato. I due hanno subito iniziato a guardare insieme i video di Nadia insieme al single Stefano Tomadini, di fronte ai quali la giovane si è subito giustificata facendo appello al suo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 8 ottobre 2020)sono arrivati a Temptation8 per capire quanto pesi effettivamente peril problema della differenza d’età e cosa, dopo quasi tre anni di storia, stava turbando lastoria d’amore, allontanandoli pian piano. E se nelpercorso nel docu-realitynon ha mai visto nessun video del fidanzato, il giovane ha dovuto fare i conti con la vicinanza della ragazza al tentatore Stefano Tomadini, fino alla richiesta, spinto dalla mancanza, del falò dianticipato. I due hanno subito iniziato a guardare insieme i video diinsieme al single Stefano Tomadini, di fronte ai quali la giovane si è subito giustificata facendo appello al suo ...

