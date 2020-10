Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Eva scopre che Emilio è figlio di Christoph e non di Robert!

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Uno dei momenti cardine della sedicesima stagione sta per arrivare. Nelle prossime puntatedid’amore verrà infatti alla luce una verità destinata a sconvolgere le vite di molti personaggi e a stravolgere un concetto apparentemente intoccabile della soap: il lieto fine della coppia protagonista.Leggi anche: IL SEGRETO,puntata di giovedì 8 ottobre 2020Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!d’amore,puntate: Eva diventa madre diValentina, Eva e Robert con il nuovo bambino,d’amore © ARD/Christof ArnoldTra tutte le coppie di protagonisti alternatesi in questi quindici anni, Eva ...