Tasse sospese dopo il sisma | salvo oltre 90% delle aziende aquilane

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'Aquila - Sono circa 290 le, sulle 333 in elenco, uscite dalla procedura di infrazione europea, che non dovranno restituire leildel 2009.il 90% del totale, a cui si aggiungono le pratiche ancora al vaglio del commissario, Maria Margherita Calabrò. Ne ha dato notizia direttamente il ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, a Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno. “In pochi mesi abbiamo trovato la soluzione a un problema in stallo da anni”, ha dichiarato Amendola, “grazie al contributo di tutti, le imprese abruzzesi possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Nessuno dimentica il terremoto che ha sconvolto queste terre nel 2009, a cui si aggiungono danni economici i cui ...