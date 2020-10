Tampone per il sindaco Napoli dopo che il suo autista era risultato positivo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha effettuato nel pomeriggio di lunedì un Tampone in seguito alla positività di un suo stretto collaboratore. Infatti, l’autista del sindaco, residente a Baronissi, ed iscritto nella palestra dell’istruttore contagiato è risultato positivo a sua volta al Tampone. Nel pomeriggio di ieri, fortunatamente è arrivato il responso negativo per il sindaco. Per precauzione, comunque, nella mattinata di ieri sono stati altresì sottoposti a test gli altri componenti dello staff del primo cittadino venuti a contatto con il dipendente comunale. Anche per loro nella tarda serata di ieri sono arrivati gli esiti dei tamponi che sono risultati tutti negativi. Ma ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ildi Salerno Vincenzoha effettuato nel pomeriggio di lunedì unin seguito alla positività di un suo stretto collaboratore. Infatti, l’del, residente a Baronissi, ed iscritto nella palestra dell’istruttore contagiato èa sua volta al. Nel pomeriggio di ieri, fortunatamente è arrivato il responso negativo per il. Per precauzione, comunque, nella mattinata di ieri sono stati altresì sottoposti a test gli altri componenti dello staff del primo cittadino venuti a contatto con il dipendente comunale. Anche per loro nella tarda serata di ieri sono arrivati gli esiti dei tamponi che sono risultati tutti negativi. Ma ...

