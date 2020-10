“Su conflitto di interessi e lobby Pd diverso dalla Lega Patto coi dem? Chance per loro e un mezzo per noi | senza alleanze quante leggi M5s ci sarebbero ora?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) “L’alleanza col Pd è unper portare a casa i nostri dossier”. Mentre “quando eravamo all’opposizione non è mai passato niente del Movimento 5 stelle“. Francesco Silvestri è deputato M5s al primo mandato, attivista storico di Roma, ex capogruppo e primo firmatario della legge sul lobbismo che a novembre arriverà per la prima volta in Aula dopo 30 anni. Ieri era in commissione Affari costituzionali quando è stato adottato il testo base per la legge da sempre considerata “impossibile” da approvare: quella suldi. E’ successo grazie all‘asse con Pd e Leu (Italia viva si è astenuta) ed è successo in uno dei momenti più caotici e difficili per il M5s. “Non vedo ostacoli che impediscano a ...