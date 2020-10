Stefania Orlando disperata vuole abbandonare il GF Vip | drammatico sfogo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)al Grande Fratello Vip appare davvero devastata. La conduttrice non riesce a trattenersi e si lascia andare a un duro. Un momento davvero difficile per la concorrente, che scoppia a piangere. Dopo di che, annuncia di avere intenzione di lasciare il reality! A cercare di calmare la situazione ci pensano Tommaso Zorzi … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip appare davvero devastata. La conduttrice non riesce a trattenersi e si lascia andare a un duro sfogo. Un momento davvero difficile per la concorrente, che scoppia a piangere. Dopo di che, annuncia di avere intenzione di lasciare il reality! A cercare di calmare la situazione ci pensano Tommaso Zorzi e altri concorrenti.