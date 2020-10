Stefania Orlando, crollo emotivo al Gf Vip: pianto disperato per la gieffina (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Stefania Orlando è disperata! Nella casa del Grande Fratello Vip, la conduttrice non riesce a trattenere le lacrime e si abbandona a un libero sfogo. Per lei, questo è stato un momento davvero difficile. Per questo, Stefania è scoppiata a piangere e ha dichiarato di voler lasciare il reality. Di certo, il pubblico non accetterebbe … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020)è disperata! Nella casa del Grande Fratello Vip, la conduttrice non riesce a trattenere le lacrime e si abbandona a un libero sfogo. Per lei, questo è stato un momento davvero difficile. Per questo,è scoppiata a piangere e ha dichiarato di voler lasciare il reality. Di certo, il pubblico non accetterebbe … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

angelofavignan : RT @stefyorlandobot: Stefania: Ho paura di non aver dato nulla a questo Grande Fratello IL MATERIALE CHE STEFANIA ORLANDO HA DATO GRAZIE A… - croccantin : RT @darveyfeels_: E se Adriana Volpe dice a Stefania Orlando di tenere duro, lei non deve assolutamente mollare anzi deve arrivare vincere… - Paolo_Mallemac3 : RT @stefyorlandobot: Stefania: Ho paura di non aver dato nulla a questo Grande Fratello IL MATERIALE CHE STEFANIA ORLANDO HA DATO GRAZIE A… - Matilde49700034 : RT @Caalliope: 'Che succede? Dov'è Bugo?' Stefania Orlando e Matilde Brandi edition #Gfvip - BigFabi_ : RT @_lallero_serena: Sto ancora pensando a Stefania Orlando che stamattina voleva andare via e mollarci tutti e ore dopo ci ha regalato lei… -