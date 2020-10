Stato di emergenza, dopo il Senato anche la Camera vota Sì alla proroga. Ma l’opposizione non partecipa al voto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni rese ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza sull’emergenza coronavirus (leggi l’articolo). I voti favorevoli sono stati 253, quelli contrari 3. L’opposizione non ha partecipato al voto. Nel pomeriggio di ieri l’Aula del Senato, con 138 voti favorevoli, 2 contrari e 12 astenuti, aveva approvato la stessa risoluzione che, come è noto, impegna il governo a prorogare lo Stato di emergenza Coronavirus fino al 31 gennaio 2021. La risoluzione della maggioranza chiede anche l’estensione in tutta Italia dell’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e di verificare “la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Aula dellaha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni rese ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza sull’coronavirus (leggi l’articolo). I voti favorevoli sono stati 253, quelli contrari 3. L’opposizione non hato al. Nel pomeriggio di ieri l’Aula del, con 138 voti favorevoli, 2 contrari e 12 astenuti, aveva approvato la stessa risoluzione che, come è noto, impegna il governo are lodiCoronavirus fino al 31 gennaio 2021. La risoluzione della maggioranza chiedel’estensione in tutta Italia dell’obbligo di indossare la mascherinaall’aperto e di verificare “la ...

