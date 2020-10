Stati generali M5S. Il futuro del Movimento si decide in 30 giorni. Crimi indica la data: 7 e 8 novembre. Assemblee locali, poi tutti a Roma (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’accelerazione era nell’aria e alla fine c’è stata. Che sia il frutto di una strategia per anticipare la resa dei conti o respingere le ipotesi di scissione suggerite da Alessandro Di Battista è tutto da vedere. Ma continuare a prendere tempo non era più possibile. Sul blog delle Stelle il reggente Vito Crimi ha così rotto gli indugi e ha annunciato il via libera agli Stati generali: “In questi anni il M5S ha realizzato grandi cose, le ha fatte mettendo al centro sempre l’interesse dei cittadini e del Paese. Per andare avanti, per realizzare nuovi obiettivi, abbiamo bisogno di riorganizzarci e per farlo lanciamo gli Stati generali. Oggi partono e si concluderanno il 7 e l’8 novembre a Roma in un grande ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’accelerazione era nell’aria e alla fine c’è stata. Che sia il frutto di una strategia per anticipare la resa dei conti o respingere le ipotesi di scissione suggerite da Alessandro Di Battista è tutto da vedere. Ma continuare a prendere tempo non era più possibile. Sul blog delle Stelle il reggente Vitoha così rotto gli indugi e ha annunciato il via libera agli: “In questi anni il M5S ha realizzato grandi cose, le ha fatte mettendo al centro sempre l’interesse dei cittadini e del Paese. Per andare avanti, per realizzare nuovi obiettivi, abbiamo bisogno di riorganizzarci e per farlo lanciamo gli. Oggi partono e si concluderanno il 7 e l’8in un grande ...

Mov5Stelle : In questi anni il @Mov5Stelle ha realizzato grandi cose, le ha fatte mettendo al centro l’interesse dei cittadini e… - vitocrimi : Al via gli #StatiGeneraliM5S - marcotravaglio : I PENTA-TAFAZZI Giuro che mi sto leggendo, per dovere professionale, tutte le cronache, le interviste, i retroscena… - stati_generali : Fondazione Don Gnocchi, per 45 alunni disabili la scuola non è ancora cominciata - AA311922 : RT @LaVeritaWeb: Il reggente annuncia che le consultazioni interne finiranno il 7-8 novembre. In tempo perché le fratture si allarghino di… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati generali M5s, gli Stati generali si terranno il 7 e 8 novembre. A termine voto online la Repubblica Crimi, su Stati generali ultima parola a Rousseau

In un'intervista al 'Fatto quotidiano', il capo politico del M5s rivendica la scelta delle alleanze con il Pd alle amministrative. Ma no a intese strutturali, precisa ...

Non diamo un calcio al diritto

Sarebbe, poi, spettato ... Quindi applico le categorie generali. L’Asl è un organo amministrativo. Ammesso che possa esserle affidato il potere di disporre provvedimenti limitativi della ...

In un'intervista al 'Fatto quotidiano', il capo politico del M5s rivendica la scelta delle alleanze con il Pd alle amministrative. Ma no a intese strutturali, precisa ...Sarebbe, poi, spettato ... Quindi applico le categorie generali. L’Asl è un organo amministrativo. Ammesso che possa esserle affidato il potere di disporre provvedimenti limitativi della ...