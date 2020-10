Stampa: la bolla (bucata) della Juve rischia di finire davanti al giudice sportivo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La bolla della Juventus è scoppiata dopo poche ore dal discorso di Agnelli a Sky, il giorno di Juventus-Napoli, la partita non giocata. Ieri è arrivata la notizia dell’indagine avviata dalla Procura della Repubblica, allertata dall’Asl Torino. Oggi la Stampa aggiunge un tassello in più, scrivendo che la questione potrebbe finire anche sul tavolo del giudice sportivo. “La vicenda è complessa e in evoluzione, ma all’elenco di chi indaga può aggiungersi anche la giustizia sportiva. La Procura Federale, infatti, può aprire un’inchiesta sulla violazione del protocollo da parte dei giocatori, come ha già fatto nel caso del Napoli bloccato dall’Asl prima ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lantus è scoppiata dopo poche ore dal discorso di Agnelli a Sky, il giorno dintus-Napoli, la partita non giocata. Ieri è arrivata la notizia dell’indagine avviata dalla ProcuraRepubblica, allertata dall’Asl Torino. Oggi laaggiunge un tassello in più, scrivendo che la questione potrebbeanche sul tavolo del. “La vicenda è complessa e in evoluzione, ma all’elenco di chi indaga può aggiungersi anche la giustizia sportiva. La Procura Federale, infatti, può aprire un’inchiesta sulla violazione del protocollo da parte dei giocatori, come ha già fatto nel caso del Napoli bloccato dall’Asl prima ...

